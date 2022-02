Pechino 2022: Federico Pellegrino tutto cuore, ancora argento nello sci di fondo (Di martedì 8 febbraio 2022) Reduce da una stagione complicata, l’azzurro è da applausi nella finale dello sprint: come quattro anni fa sale sul secondo gradino del podio. Stavolta in volata prova addirittura a sorpassare il campionissimo Klaebo, che però resiste all’attacco: sesta medaglia per la spedizione italiana Leggi su vanityfair (Di martedì 8 febbraio 2022) Reduce da una stagione complicata, l’azzurro è da applausi nella finale dello sprint: come quattro anni fa sale sul secondo gradino del podio. Stavolta in volata prova addirittura a sorpassare il campionissimo Klaebo, che però resiste all’attacco: sesta medaglia per la spedizione italiana

