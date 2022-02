Mascherine all’aperto, stop obbligo da 11 febbraio: ordinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dall’11 febbraio stop all’obbligo di Mascherine all’aperto. Da venerdì sarà obbligatorio indossare la mascherina solo al chiuso. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”, si legge nel provvedimento. L’ordinanza specifica inoltre che l’obbligo “non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dall’11all’di. Da venerdì sarà obbligatorio indossare la mascherina solo al chiuso. Lo prevede l’firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. “Fino al 31 marzo 2022 è fattosull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”, si legge nel provvedimento. L’specifica inoltre che l’“non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le ...

