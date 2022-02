Luka Modric | “Totti il mio idolo | giocare contro di lui è stato impressionante”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 febbraio 2022) “I miei idoli?è uno degli stranieri che più mi piacevano per il suo stile di gioco.di lui èe aver scambiato la mia maglia con lui èun momento unico”. A parlare è, fuoriclasse del Real Madrid che non ha mai nascosto la sua ammirazione per lo storico capitano della Roma e lo elegge tra i suoi idoli, insieme al connazionale Boban. E sul suo futuro: “Non lo so, davvero, non so fino a che età potrò. Potreianche a 40 anni, o più o meno. Vediamo. Passo dopo passo, mi godo quel che sto facendo. Mi sento bene fisicamente e anche mentalmente, sono nel miglior club del mondo sto lavorando per mantenere questo livello il più a lungo possibile“, ha ...