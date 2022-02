Luigi Lovaglio per il rilancio di Monte dei Paschi (Di martedì 8 febbraio 2022) Luigi Lovaglio è nominato amministratore delegato e direttore generale di Monte dei Paschi di Siena (Mps). Il manager proviene da UniCredit. E’ stato a capo della polacca Bank Pekao per poi approdare a Creval. Qui ha curato ristrutturazione e rilancio prima dell’Opa di Credit Agricole. Lovaglio prende il posto di Guido Bastianini. Entra anche nel Cda dell’istituto, occupando il posto lasciato libero da Olga Cuccurullo. Mps è controllata dallo Stato italiano tramite il ministero del Tesoro, che detiene il 64 per cento del capitale sociale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022)è nominato amministratore delegato e direttore generale dideidi Siena (Mps). Il manager proviene da UniCredit. E’ stato a capo della polacca Bank Pekao per poi approdare a Creval. Qui ha curato ristrutturazione eprima dell’Opa di Credit Agricole.prende il posto di Guido Bastianini. Entra anche nel Cda dell’istituto, occupando il posto lasciato libero da Olga Cuccurullo. Mps è controllata dallo Stato italiano tramite il ministero del Tesoro, che detiene il 64 per cento del capitale sociale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

