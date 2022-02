La Pupa e il Secchione Show | Barbara d’Urso condurrà il format

Leggi su zon

(Di martedì 8 febbraio 2022) Martedì 15 marzo 2022 sbarcherà su Italia 1 la nuova edizione de “Lae il” condotto da. Ilesordirà con una nuovissima formula: infatti, durante la prossima edizione, la conduttrice proverà, per la prima volta, ad unire il clima ironico del programma con i contenuti tipici del reality… Ci riuscirà? Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorreranno l’intera settimana ed entreranno nello studio televisivo dove il programma prenderà vita e diventerà, come annuncia il titolo, un vero e proprio. Ci saranno otto puntate e, oltre alle divertenti prove tra le pupe e i secchioni, saranno raccontate al pubblico le loro storie e le dinamiche maturate ...