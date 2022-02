La polenta taragna in barattolo: può andare nel microonde (Di martedì 8 febbraio 2022) Val Brembana. Uno dei piatti più iconici della cucina bergamasca diventa un piatto pronto da comprare comodamente al supermercato. Dall’incontro di due realtà locali, La Nuova Gastronomia e Pasticceria di Azzano San Paolo e la Latteria Sociale di Branzi, nasce la polenta taragna in barattolo che esordirà sugli scaffali dei supermercati nelle prossime settimane. L’idea è di Francesco Maroni, direttore della Latteria Sociale di Branzi, che per adattarsi al nuovo mercato e venire in contro al consumatore ha pensato di rivisitare uno dei piatti tipici della cucina bergamasca in versione smart. Il progetto ha subito convinto Massimo Carlotti, della Nuova Gastronomia di Azzano San Paolo, che ha appoggiato l’idea non solo perché ama la taragna ma soprattutto perché è un prodotto che punta a valorizzare il territorio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Val Brembana. Uno dei piatti più iconici della cucina bergamasca diventa un piatto pronto da comprare comodamente al supermercato. Dall’incontro di due realtà locali, La Nuova Gastronomia e Pasticceria di Azzano San Paolo e la Latteria Sociale di Branzi, nasce lainche esordirà sugli scaffali dei supermercati nelle prossime settimane. L’idea è di Francesco Maroni, direttore della Latteria Sociale di Branzi, che per adattarsi al nuovo mercato e venire in contro al consumatore ha pensato di rivisitare uno dei piatti tipici della cucina bergamasca in versione smart. Il progetto ha subito convinto Massimo Carlotti, della Nuova Gastronomia di Azzano San Paolo, che ha appoggiato l’idea non solo perché ama lama soprattutto perché è un prodotto che punta a valorizzare il territorio ...

Advertising

webecodibergamo : La curiosità. - UomoNelloSpazio : @colorARTillery @tuttoeniente7 @bunko_el Già... Polenta bianca o polenta gialla non è stato affrontato. Taragna non è neanche polenta. - 4n1mo51t1som1n4 : Un paio di pensieri sull'impresa rossoblù in the “polenta-taragna-land”. La squadra sembra aver trovato organizzazi… - AndreaSALIERI6 : Locatelli ha la polenta taragna nel cervello. - shantykharma : @MisterCariola Proporrei una polenta di Storo, la taragna troppo amarognola con la n'duja, bene la bergamasca per d… -

Ultime Notizie dalla rete : polenta taragna Guida completa all'universo della polenta Primo fra tutti il grano saraceno, base della polenta taragna valtellinese, così chiamata dal "tarello", il bastone di legno usato per mescolare l'impasto. Per prepararla si usa un mix di farina di ...

Si è conclusa con un viaggio dentro i simboli del Presepe la mostra di Mauro Padoan Dopo l'entusiasmante viaggio nei simboli e nell'arte, ad attendere gli ospiti, a tavola c'era un fumante piatto di saporita pasta e fagioli e le costine in umido con la polenta taragna e la composta ...

Polenta taragna? Ora è un piatto pronto al supermercato L'Eco di Bergamo Polenta taragna? Ora è un piatto pronto al supermercato Debutterà nei supermercati la polenta taragna orobica, in versione «piatto pronto», soltanto da scaldare: nasce dalla collaborazione fra «La Nuova Gastronomia e Pasticceria srl» di Azzano San Paolo e ...

Altre notizie da non perdere Non è soggetta al turismo di massa, e si può quindi scoprire con calma e senza stress. Infine, ha una tradizione culinaria gustosa e ricca, tra casoncelli, polenta taragna e trippa.

Primo fra tutti il grano saraceno, base dellavaltellinese, così chiamata dal "tarello", il bastone di legno usato per mescolare l'impasto. Per prepararla si usa un mix di farina di ...Dopo l'entusiasmante viaggio nei simboli e nell'arte, ad attendere gli ospiti, a tavola c'era un fumante piatto di saporita pasta e fagioli e le costine in umido con lae la composta ...Debutterà nei supermercati la polenta taragna orobica, in versione «piatto pronto», soltanto da scaldare: nasce dalla collaborazione fra «La Nuova Gastronomia e Pasticceria srl» di Azzano San Paolo e ...Non è soggetta al turismo di massa, e si può quindi scoprire con calma e senza stress. Infine, ha una tradizione culinaria gustosa e ricca, tra casoncelli, polenta taragna e trippa.