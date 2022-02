Italia medaglia d’oro nel Curling a Pechino 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) Constantini e Mosaner hanno portato all’lanella finale dicontro la Norvegia. Come l’ha vinto laStefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistano uno straordinario titolo olimpico, chiudendo da padroni assoluti il torneo di doppio misto, vincendo 11 incontri su 11. E’ il secondo oro per l’, settimain questa edizione, la prima nella storia del. La vittoria all’Ice Cube ha coronato una prestazione dominante per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che sono rimaste imbattuti nel girone all’na e poi sono passati alla partita per la...

Eurosport_IT : ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella st… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - rosestobecky : RT @Iperborea_: Italia oro nel curling, scusate ma questa medaglia batte tutte le altre vittorie precedenti, cioè, il curling, un fottuto o… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: INCREDIBILI! ?? Con Constantini e Mosaner arriva la prima medaglia per l'Italia del #Curling ed è ORO! ?? #Pechino2022 https… -

Secondo oro per la spedizione azzurra a Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini conquistano la prima storicaper l'nel curling battendo la Norvegia 8 - 5 nella finale del doppio misto. La coppia guidata dalla coach Violetta Caldart, che in semifinale ha eliminato la Svezia, completa così il ...Leggi Anche Il curling misto è oro alle Olimpiadi invernali: la coppia Amos Mosaner - Stefania Constantini conquista una storicaper l'Perché niente come il curling racconta alla ...Alle Olimpiadi di Pechino 2022 è arrivato l'oro per l'Italia e per Arianna Fontana, la più veloce nei 500 metri dello short track, ma sono arrivate anche le pesantissime accuse che la campionessa ...L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel doppio misto del curling ai Giochi di Pechino, prima medaglia olimpica azzurra in questo sport. PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! Incredibile impresa di Amos ...