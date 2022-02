INPS, contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili (Di martedì 8 febbraio 2022) L’INPS eroga un nuovo contributo per le famiglie con bambini disabili. Questo è quanto stabilito con la Legge di Bilancio 2021, che prevede un contributo economico per sostenere tutti i genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, con a carico figli con una disabilità non inferiore al 60%. Il contributo sarà erogato mensilmente fino a un massimo di 500 euro netti; inoltre, si è stabilito che è possibile effettuare la richiesta anche per il 2021, 2022 e 2023. L’INPS ha comunicato che è già disponibile online il servizio telematico per presentare la domanda per richiedere il contributo per genitori disoccupati o ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 8 febbraio 2022) L’eroga un nuovoper le famiglie con bambini. Questo è quanto stabilito con la Legge di Bilancio 2021, che prevede uneconomico per sostenere tutti i, di nuclei familiari monoparentali, con a caricocon unatà non inferiore al 60%. Ilsarà erogato mensilmente fino a un massimo di 500 euro netti; inoltre, si è stabilito che è possibile effettuare la richiesta anche per il 2021, 2022 e 2023. L’ha comunicato che è già disponibile online il servizio telematico per presentare la domanda per richiedere ilpero ...

Avantionline : Bonus assunzioni: le novità 2022. Inps: attenzione alle truffe Contributo per genitori disoccupati o monoreddito c… - INPS_it : Indicazioni sulle #tutele di #maternità e #paternità per i #lavoratori dello #spettacolo a seconda della tipologia… - DottrinaLavoro : INPS: Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: contributo maternità - AndreaPray2 : @INPS_it il contributo per i lavoratori domestici è mensile o trimestrale? - AndreaPray2 : @INPS_itciao, sono una collaboratrice domestica e ho un contratto di lavoro, voglio sapere se il mio contributo arr… -