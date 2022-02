In Italia 101.864 casi Covid e 415 morti. Tasso di positività al 10,2% (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati martedì 8 febbraio sono 101.864, contro i 41.247 del giorno precedente (dato come sempre condizionato il lunedì dai pochi test) e soprattutto i 133.142 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 23%. I tamponi processati sono 999.095, quasi 600mila più di ieri, tanto che il Tasso di positività scende al 10,2% (dal 10,5%). I decessi sono 415 (ieri 326): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 149.512. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 47 in meno (ieri -8) con 99 ingressi del giorno, e sono 1.376, mentre i ricoveri ordinari sono 338 in meno (ieri +177), 18.337 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. I nuoviregistrati martedì 8 febbraio sono 101.864, contro i 41.247 del giorno precedente (dato come sempre condizionato il lunedì dai pochi test) e soprattutto i 133.142 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 23%. I tamponi processati sono 999.095, quasi 600mila più di ieri, tanto che ildiscende al 10,2% (dal 10,5%). I decessi sono 415 (ieri 326): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 149.512. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 47 in meno (ieri -8) con 99 ingressi del giorno, e sono 1.376, mentre i ricoveri ordinari sono 338 in meno (ieri +177), 18.337 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di...

