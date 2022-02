Il centrodestra è in lite continua. Meloni: “Fdi sta bene, gli altri sono in difficoltà”. Salvini: “Chi vuole perdere da solo è libero di farlo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Una lite continua. Scambi di accuse, colpi bassi e prime ripercussioni anche nelle amministrazioni regionali, dal Piemonte alla Basilicata passando per la Liguria. Il centrodestra carico di tossine dovute alla partita per il Quirinale si è trasformato in un ring dove i leader se le suonano – a parole – di santa ragione. Ammesso che la coalizione, per dirla con le parole di Matteo Salvini, esista ancora visto che si è “sciolta come neve al sole”, l’ex ministro dixit, proprio durante la votazione per il capo dello Stato. A scorrere dichiarazioni e prese di posizione degli ultimi giorni, in effetti, è difficile credere che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia siano ancora alleati. Giorgia Meloni non perdona agli alleati di “aver preferito il governo all’Italia”, mentre secondo il leghista “c’è gente che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Una. Scambi di accuse, colpi bassi e prime ripercussioni anche nelle amministrazioni regionali, dal Piemonte alla Basilicata passando per la Liguria. Ilcarico di tossine dovute alla partita per il Quirinale si è trasformato in un ring dove i leader se le suonano – a parole – di santa ragione. Ammesso che la coalizione, per dirla con le parole di Matteo, esista ancora visto che si è “sciolta come neve al sole”, l’ex ministro dixit, proprio durante la votazione per il capo dello Stato. A scorrere dichiarazioni e prese di posizione degli ultimi giorni, in effetti, è difficile credere che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia siano ancora alleati. Giorgianon perdona agli alleati di “aver preferito il governo all’Italia”, mentre secondo il leghista “c’è gente che ...

pborghilivorno : #controcorrente nella lite tra i #partiti, non sempre sono chiare le opportunità e gli spazi che si aprono nei dive… - ArcaduAngelo : RT @tempoweb: Centrodestra a nervi tesi, scintille #Meloni-#Salvini @lefrasidiosho per #iltempodioshø - DCiamei : RT @tempoweb: Centrodestra a nervi tesi, scintille #Meloni-#Salvini @lefrasidiosho per #iltempodioshø - vale_official10 : RT @tempoweb: Centrodestra a nervi tesi, scintille #Meloni-#Salvini @lefrasidiosho per #iltempodioshø - _Silvana61 : RT @tempoweb: Centrodestra a nervi tesi, scintille #Meloni-#Salvini @lefrasidiosho per #iltempodioshø -