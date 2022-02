Giudice: 2 turni stop a interista Bastoni, uno a Simone Inzaghi (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA, 08 FEB - Oltre al turno di squalifica a Niccolo Zaniolo e alle multe a Lautaro e Theo Hernandez, ora ufficializzate dal Giudice sportivo, sono state inflitte una giornata di qualifica all'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA, 08 FEB - Oltre al turno di squalifica a Niccolo Zaniolo e alle multe a Lautaro e Theo Hernandez, ora ufficializzate dalsportivo, sono state inflitte una giornata di qualifica all'...

