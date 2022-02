Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al top per la 40esima puntata (Di martedì 8 febbraio 2022) Per la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono mostrate splendide e al top. Traguardo importante per il Grande Fratello Vip 6 visto che ieri sera è andata in onda la 40esima puntata. Tanti i colpi di scena che hanno animato la serata, in particolare l’annuncio del prossimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Per ladel Grande Fratello Vip 6si sono mostrate splendide e al top. Traguardo importante per il Grande Fratello Vip 6 visto che ieri sera è andata in onda la. Tanti i colpi di scena che hanno animato la serata, in particolare l’annuncio del prossimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adriana Delia Duran vs Jessica Selassiè: "Le puzzano le ascelle"/ "Ed è gelosa di Barù" Il confronto fra le due è stato catturato dalle telecamere del Gf Vip e la pagina Instagram ... Alex Belli quarantena per incontrare Delia Duran/ Adriana Volpe "se entri ti asfalto" DELIA DURAN VS ...

Gf Vip, Aldo Montano sbotta in diretta contro Alfonso Signorini: 'Alex di nuovo in casa? Stomachevole' Gf Vip, Alex torna nella casa Ma se il pubblico sembra essersi appassionato a questa ingarbugliata storia in studio non prendono bene la notizia: troviamo una Adriana Volpe che da le spalle al ...

Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al top per la 40esima puntata Per la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono mostrate splendide e al top. Traguardo importante per il Grande Fratello Vip 6 visto che ieri sera è andata in ...

Gf Vip, Aldo Montano sbotta in diretta contro Alfonso Signorini: «Alex di nuovo in casa? Stomachevole» Non vogliono rinunciare alla soap opera Alex-Delia-Soleil gli autori del Gf Vip. Il triangolo amoroso che ha tenuto incollati ... storia in studio non prendono bene la notizia: troviamo una Adriana ...

