(Di martedì 8 febbraio 2022) Archiviato il Festival di Sanremo 2022, la trasmissione Pomeriggio 5 ha dedicato ampio spazio alla kermesse canora durante il quale è intervenuta anche, Quest’ultima, nei panni di opinionista, si è resa suo malgrado protagonista di unainvolontaria parlando di, che in coppia con Blanco ha trionfato al Festival.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Vladimir

Lanostratv

Fra gli analisti che hanno avuto il piacere di commentare la loro vittoria al Festival di Sanremo c'è stata ancheLuxuria che, per errore, ha dichiarato che Mahmood avrebbe fatto coming out. ...Ed ecco che ha poi preso la parolaLuxuria, la quale ha fatto unasu Mahmood asserendo che avrebbe fatto da poco coming out (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo ...Gaffe di Vladimir Luxuria su Mahmood: "Ha fatto coming out", ma non ha mai detto di essere gay. Poi arrivano le scuse.Ed ecco che ha poi preso la parola Vladimir Luxuria, la quale ha fatto una gaffe su Mahmood asserendo che avrebbe fatto da poco coming out (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo ...