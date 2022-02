Flora Canto da impazzire | lady Brignano scatenata su Instagram I fan non credono ai loro occhi – FOTO

Advertising

RaiDue : Tutti a tavola! ?? Nella cucina di Flora Canto si prepara un gustosissimo risotto zucca e zafferano! ?? ?? Per seguire… - ValeRnc : RT @Cetafil: «Che dentro a li occhi suoi ardeva un riso Tal, ch’io pensai di toccar co’ miei lo fondo De la mia gloria e del mio paradiso».… - BearsDani18 : RT @Cetafil: «Che dentro a li occhi suoi ardeva un riso Tal, ch’io pensai di toccar co’ miei lo fondo De la mia gloria e del mio paradiso».… - xiloverocknroll : @Marilu_crd Oggi Flora Canto a Uno Mattina in famiglia dall’alto della sua professionalità ha dato dei commenti sen… - lullabyfatale : Ma Flora Canto è legale? Chiedo per un amico. #fattodamammaedapapà -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

Today.it

Al termine della puntata non manca poi lo sketch ormai classico di Enrico Brignano con: in questa puntata i due li potremo vedere alle prese con le favole della buonanotte per i bambini. ...Nella parte finale non mancherà poi il lettone di Casa Brignano conE torna il lettone finale con la compagna Flora Canto, un momento cult dove i due commentano i fatti della puntata, e non solo. Nella puntata di stasera di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi, 8 ...Nella parte finale, a Casa Brignano, il pubblico ritroverà Enrico e Flora Canto, questa volta alle prese con le favole della buonanotte per i loro bambini.