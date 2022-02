Economia circolare: un evento a Palazzo Turati e alla Triennale di Milano (Di martedì 8 febbraio 2022) Re-Think – Circular economy forum: a Milano, 10 e 11 febbraio Giovedì 10 febbraio si terrà un evento in modalità ibrida, in presenza a Palazzo Turati, via Meravigli 9/b e online “Re-think – Circular Economy Forum“, la prima giornata dedicata ai settori agri-food e tessile-moda. Dalle ore 9.30 alle ore 18.30. “Come Camera di commercio da tempo sosteniamo lo sforzo delle aziende che vogliono adottare modelli di business e di sviluppo più circolari e sostenibili – ha dichiarato Alvise Biffi, componente di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi –. Abbiamo già avviato il percorso Sigma-Simbiosi industriale per la gestione circolare dei materiali insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ma non solo: promuoviamo bandi e attività di formazione, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 8 febbraio 2022) Re-Think – Circular economy forum: a, 10 e 11 febbraio Giovedì 10 febbraio si terrà unin modalità ibrida, in presenza a, via Meravigli 9/b e online “Re-think – Circular Economy Forum“, la prima giornata dedicata ai settori agri-food e tessile-moda. Dalle ore 9.30 alle ore 18.30. “Come Camera di commercio da tempo sosteniamo lo sforzo delle aziende che vogliono adottare modelli di business e di sviluppo più circolari e sostenibili – ha dichiarato Alvise Biffi, componente di giunta della Camera di commercio diMonza Brianza Lodi –. Abbiamo già avviato il percorso Sigma-Simbiosi industriale per la gestionedei materiali insiemeScuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ma non solo: promuoviamo bandi e attività di formazione, ...

Advertising

canaleenergia : Con i bandi del #Pnrr, il @MiTE_IT e il #Governo stanno spingendo l’ammodernamento delle #infrastrutture dell’… - SiciliaFra : RT @Ecodallecitta: #PNRR @Unirima1: “Rischio bandi deserti per l’economia circolare. #Draghi intervenga” - gruppo_a2a : RT @assoambiente: #AssoambienteComunica Un piano di trasformazione lungo 10 anni, da multi-utility a Life Company: ??per raggiungere la carb… - jessicalongdev : RT @egeaonline: La rivoluzione circolare non può attendere. E @SkyTG24 presenta la guida per chi vuole impegnarsi nella sfida, scritta da @… - caselli_s : RT @CristianMaretti: #LegacoopAgroalimentare ha firmato un protocollo d'intesa con la startup innovativa toscana #NaturEssence Transizione… -