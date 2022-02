Droga | colpo a piazze di spaccio nel Catanese | 13 ordinanze

(Di martedì 8 febbraio 2022) commenta I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico ...

... risultati percettori del reddito di cittadinanza, e sarebbe stato capace di incassare oltre 8mila euro al giorno dalla vendita della7.00a piazze di spaccio Catania I Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un ordine di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per associazione per ...L'associazione sarebbe capeggiata, questa è la tesi dell'accusa, da due cugini, risultati percettori del Reddito di Cittadinanza e sarebbe stata capace di passare all'incasso di oltre 8.000 euro al gi ...In provincia di Catania i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip, nei confronti di 13 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e ...