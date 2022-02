Da stasera Anna Valle è Lea | conquisterà il pubblico di Rai 1? Le anticipazioni

(Di martedì 8 febbraio 2022) Rai 1 ci riprova con il medical drama. Dopo il grande successo di Doc-Nelle tue mani ( che tornerà in onda questo giovedì con due nuovi episodi), si cerca anche un volto femminile che possa conquistare il. Senza paura di esagerare e di “ossessionare” ildella prima rete con una serie dalle tematiche simili, arriva da oggi, 8 febbraio 2022, Lea. A vestire i panni di Lea è. Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo difficile – la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli ...

Nella serie 'Lea un nuovo giorno' , che andrà in onda da, martedì 8 febbraio 2022, in prima serata su Raiuno,Valle interpreta Lea, un'infermiera che torna a lavorare nella sua Ferrara ..."Lea un nuovo giorno ", la nuova serie tv, conValle e Giorgio Pasotti va in onda da, martedì 8 febbraio, su Rai 1. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy . La serie Lea un nuovo giorno , è un dramma medico in ...Stasera 8 febbraio 2022 inizia "Lea: Un nuovo giorno", la nuova fiction di Rai1 con protagonista Anna Valle nei panni di Lea, un' infermiera pediatrica che torna a lavorare in ospedale col marito ...La prima puntata di Lea Un nuovo giorno andrà in onda stasera, martedì 8 febbraio 2022: ma a che orario inizia? L’appuntamento è dalle 21:25. Lea Un nuovo giorno fiction con Anna Valle, dove vederla ...