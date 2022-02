(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 115 i nuovida Coronavirus, 82022 in Valle d’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unnella Regione che porta il totale delle vittime a 513 in Valle d’Aosta da inizio pandemia. I casi positivi attuali sono 2.794 di cui 2742 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 27.058, saliti di 628 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati e pari a 125.768 unità, i tamponi fino adeffettuati sono 449.718. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Covid Vda oggi, 115 contagi e un morto: bollettino 8 febbraio - - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid Vda oggi, 115 contagi e un morto: bollettino 8 febbraio: (Adnkronos) - I dati della Regione - telodogratis : Covid Vda oggi, 115 contagi e un morto: bollettino 8 febbraio - sulsitodisimone : Covid Vda oggi, 115 contagi e un morto: bollettino 8 febbraio - fisco24_info : Covid Vda oggi, 115 contagi e un morto: bollettino 8 febbraio: (Adnkronos) - I dati della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vda

In allegato, il bollettino di aggiornamento- 19 di martedì 8 febbraio 2022. Allegati: BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO 0605.pdf IndietroPer quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) risulta che: - 2 per cento è sospeso in relazione all'obbligo vaccinale- 19; - 1,9 per cento è assente per quarantena ...(Adnkronos) – Sono 115 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 febbraio 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione che ...I dati della Regione. Il totale delle persone guarite sale a 24.412, 440 in più rispetto a ieri. Con il decesso di oggi salgono a 508 le persone, morte in Val d'Aosta, risultate positive al Covid da i ...