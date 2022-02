Coronavirus, 415 morti e 101.864 casi. Calano i ricoveri, tasso di positività al 10,2% (Di martedì 8 febbraio 2022) Il bollettino dell’8 febbraio 2022 Sono 415 le vittime legate al Covid registrate nell’ultimo bollettino del consueto monitoraggio dell’andamento della pandemia, diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era pari a 326 morti. Complessivamente, il totale delle vittime sale a quota 149.512 da inizio pandemia. Secondo i numeri contenuti nella rilevazione, le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 101.864, nella giornata di ieri i nuovi casi di infezione erano invece di gran lunga inferiori, pari a 41.247, e il giorno prima – il 6 febbraio – se ne contavano 77.029. Il dato degli attualmente positivi è in calo: al momento si attesta a 1.927.800. Per quanto riguarda invece il totale dei contagi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è arrivati a quota ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Il bollettino dell’8 febbraio 2022 Sono 415 le vittime legate al Covid registrate nell’ultimo bollettino del consueto monitoraggio dell’andamento della pandemia, diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era pari a 326. Complessivamente, il totale delle vittime sale a quota 149.512 da inizio pandemia. Secondo i numeri contenuti nella rilevazione, le persone risultate positive alnelle ultime 24 ore sono 101.864, nella giornata di ieri i nuovidi infezione erano invece di gran lunga inferiori, pari a 41.247, e il giorno prima – il 6 febbraio – se ne contavano 77.029. Il dato degli attualmente positivi è in calo: al momento si attesta a 1.927.800. Per quanto riguarda invece il totale dei contagi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è arrivati a quota ...

