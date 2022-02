Centrodestra: Berlusconi, 'è nel cuore degli italiani, pronto a rifondarlo' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il Centrodestra che io ho fondato nel 1994 è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel cuore degli italiani. Se necessario" rifondarlo, "sono pronto a farlo, senza escludere nessuno, ovviamente". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista al settimanale 'Chi'. "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni -spiega il leader Fi- sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, se fosse così saremmo un partito unico e non una coalizione. Però il Centrodestra che io ho fondato nel 1994 è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel cuore degli italiani. Dobbiamo rilanciarla e per farlo c'è un solo modo: consolidare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ilche io ho fondato nel 1994 è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel. Se necessario", "sonoa farlo, senza escludere nessuno, ovviamente". Lo dice Silvio, in un'intervista al settimanale 'Chi'. "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni -spiega il leader Fi- sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, se fosse così saremmo un partito unico e non una coalizione. Però ilche io ho fondato nel 1994 è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel. Dobbiamo rilanciarla e per farlo c'è un solo modo: consolidare ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Berlusconi Berlusconi: consolidare governo e rifondare centrodestra per 2023 ... quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono certo, per un centrodestra di governo ... Lo dice Silvio Berlusconi, tornato in pieno all'attività politica dopo il breve ricovero al San ...

Centrodestra, Meloni "Fare chiarezza, basta accordi sulla sabbia" E' legittimo scegliere il governo, ma questo pone un problema per il diritto e il rispetto verso i cittadini che si aspettano altro dalla coalizione di centrodestra. Berlusconi dice che dobbiamo ...

