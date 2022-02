Cambiare le lire in euro, è ancora possibile? Cosa si può fare (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Può capitare di aprire un cassetto e ritrovare alcune banconote in lire, non più in circolazione da ormai 20 anni. Quando l’importo è ingente molti si domandano: si possono ancora Cambiare le lire in euro? Non è una questione così semplice di cui si sono dovute occupare, a più riprese, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ricorda laleggepertutti.it. Questo perché la norma di legge che faceva scadere nel 2012 i termini utili per chiedere il cambio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre, bisogna fare i conti con le consuete norme sulla prescrizione dei diritti, che si applicano in quanto la lira è una moneta che non ha più corso legale e dunque non può più essere scambiata a vista: la Banca d’Italia e tutti gli istituti di credito privati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Può capitare di aprire un cassetto e ritrovare alcune banconote in, non più in circolazione da ormai 20 anni. Quando l’importo è ingente molti si domandano: si possonolein? Non è una questione così semplice di cui si sono dovute occupare, a più riprese, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ricorda laleggepertutti.it. Questo perché la norma di legge che faceva scadere nel 2012 i termini utili per chiedere il cambio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre, bisognai conti con le consuete norme sulla prescrizione dei diritti, che si applicano in quanto la lira è una moneta che non ha più corso legale e dunque non può più essere scambiata a vista: la Banca d’Italia e tutti gli istituti di credito privati ...

