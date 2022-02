Box pertinenziali di Corso Garibaldi | Russo costruzioni | “Accelerate i tempi”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 8 febbraio 2022) di Erika Noschese Non è previsto un aumento di superficie per la realizzazione dei parcheggidi: a chiarirlo è lache, alla viglia del consiglio comunale, scrive ai consiglieri comunali di Salerno per spiegare alcuni dettagli che oggi sembrano poco chiari. L’assise comunale è infatti chiamata a votare i provvedimenti relativi alla concessione del diritto di superficie nel sottosuolo di area di proprietà comunale per la realizzazione di parcheggio pertinenziale interrato in tratto diG.. Si tratta di un parcheggio interrato di due piani per 122 box nell’area sottostante la strada tra il palazzo delle Poste Centrali e la chiesa di San Pietro in Caramellis. Di recente si parlava infatti di una differenza di ...