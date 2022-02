Bobby Lashley | “Per il WWE Championship è ancora il titolo più importante”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il campione WWEè stato recentemente intervistato da Graham Matthews per Bleacher Report. Una delle domande rivolte a The All Mighty riguardava lo status e l’importanza del WWEche secondo spettatori e critici sarebbe passato in secondo piano rispetto al WWE Universaldetenuto da Roman Reigns. Nulla di piùdice: “Credo che i due titoli siano sullo stesso livello. Per quale compagnia lavoriamo? La WWE. Io ho ilWWE. Per me, non c’è niente di più. Capisco la scelta di Brock di affrontare Roman, non voglio togliere nulla a Roman perché è al top della forma, e credo stia davvero superando i suoi limiti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare“. ...

Elimination Chamber for the WWE Championship :(C) vs AJ Styles vs Seth Rollins vs Riddle vs Austin Theory vs Brock Lesnar Dopo aver vinto per la seconda volta in carriera il WWE ...L'ultimo match di Goldberg in WWE risale a Crown Jewel: in quell'occasione sconfissein un No Holds Barred, chiudendo il feud iniziato a SummerSlam e che aveva coinvolto anche il figlio ...Gli incontri in questione sono: Bobby Lashley vs. Seth Rollins vs. AJ Styles per il titolo WWE e Becky Lynch vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair per il titolo femminile di Raw. 0 min read. Mancano ...Dopo la vittoria del titolo WWE alla Royal Rumble contro Brock Lesnar, Bobby Lashley è stato intervistato dal Bleacher Report. The All Mighty avrebbe parlato del suo prossimo match contro la Bestia ma ...