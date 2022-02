Barbara d’Urso conduce La Pupa e il Secchione Show: ecco come sarà la nuova edizione (Di martedì 8 febbraio 2022) Da martedì 15 marzo Barbara d’Urso torna in un programma in prima serata in occasione dell’esordio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Si tratta della prima volta, per la conduttrice di Pomeriggio 5, alla guida dello Show di Italia 1. Un’edizione che, stando a quanto trapelato dal comunicato ufficiale, sarà del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 febbraio 2022) Da martedì 15 marzotorna in un programma in prima serata in occasione dell’esordio dellade Lae il. Si tratta della prima volta, per la conduttrice di Pomeriggio 5, alla guida dellodi Italia 1. Un’che, stando a quanto trapelato dal comunicato ufficiale,del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : Dal 15 marzo su #Italia1 al via #LaPupaEilSecchioneShow condotto da Barbara d'Urso - MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - davidemaggio : La Pupa e il Secchione Show da martedì 15 marzo su Italia1 con Barbara D’Urso - Gio55981465 : RT @dUrsoAddicted: Sapete chi è avanti anni luce rispetto a tutti? Si che lo sapete.. ?? Barbara d’Urso ?? #lapupaeilsecchioneshow https://t… - Gio55981465 : RT @QuiMediaset_it: Dal 15 marzo su #Italia1 al via #LaPupaEilSecchioneShow condotto da Barbara d'Urso -