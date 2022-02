Terribile incidente sulla Via del Mare: 27enne di Pomezia in gravi condizioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ in gravi condizioni il giovane rimasto coinvolto oggi pomeriggio nel sinistro avvenuto sulla Via del Mare a Pomezia. A scontrarsi, lo ricordiamo, sono stati un’auto e una moto proprio davanti all’Ospedale Sant’Anna. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 27enne del posto, che è stato trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma. La sua prognosi resta riservata. Grave incidente sulla Via del Mare a Pomezia: 27enne in condizioni critiche L’impatto è avvenuto intorno alle 15.30. Stando alle prime informazioni disponibile l’auto, condotta da un 84enne di Ardea stava svoltando per entrare nel parcheggio della clinica e non si sarebbe accorto dell’arrivo del motoveicolo; in quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ inil giovane rimasto coinvolto oggi pomeriggio nel sinistro avvenutoVia del. A scontrarsi, lo ricordiamo, sono stati un’auto e una moto proprio davanti all’Ospedale Sant’Anna. Ad avere la peggio è stato il centauro, undel posto, che è stato trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma. La sua prognosi resta riservata. GraveVia delincritiche L’impatto è avvenuto intorno alle 15.30. Stando alle prime informazioni disponibile l’auto, condotta da un 84enne di Ardea stava svoltando per entrare nel parcheggio della clinica e non si sarebbe accorto dell’arrivo del motoveicolo; in quel ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente sulla Via del Mare: 27enne di Pomezia in gravi condizioni - DiAnsiosa : Cose che non sentirò mai più e che mi ferisce pensarci: -La voce di una mia amiche che é scomparsa a 16 anni per co… - Piera2021 : @CosimoLatronico Ricordo la prematura scomparsa di Enzima e il terribile incidente, una preghiera in memoria?? - infoitinterno : Terribile incidente nella nebbia in autostrada nel Monferrato: oltre 40 veicoli coinvolti, due morti e dieci feriti - biciPRO1 : @Eganbernal è tornato a casa e questa è già una bella notizia. Il colombiano, dopo il terribile incidente di due se… -