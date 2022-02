Serie A 2021 2022 | la classifica del girone di ritorno | tutti i punti squadra per squadra

Advertising

SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - Daniele20052013 : Salernitana Spezia 2-2: Verdi non basta, i liguri strappano un punto - repubblica : Calcio Serie A: la 24esima giornata si chiude con il pari tra Salernitana e Spezia. Lo scontro diretto in chiave sa… - SkySport : SALERNITANA-SPEZIA 2-2 Risultato finale ? ? #Verdi (3') ? rig. #Manaj (12') ? #Verdi (16') ? rig. #Verde (30') ? ?… - sportface2016 : #SalernitanaSpezia 2-2, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Arechi, il match valido per la 24ª giornata di/2022 tra Salernitana e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e Spezia si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della ...... che ha portato ad una numerosadi concerti molto seguiti e apprezzati dal pubblico. Dopo ... il bluesman Mike Sponza , tra gli altri, nell'orchestra pubblica il suo primo disco, " Electro ...Le pagelle di Salernitana-Spezia 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. All’Arechi succede di tutto nel primo tempo: due ...Sport - Lunedì 7 febbraio, alle ore 20.45, allo Stadio Arechi andrà in scena Salernitana - Spezia, posticipo della ventiquattresima giornata, la quinta del girone di ritorno, del campionato di calcio ...