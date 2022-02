Recupero attività motoria con trattamenti al midollo spinale (Di martedì 8 febbraio 2022) – Tre persone, tutti uomini dai 29 ai 41 anni, completamente paralizzati, sono tornati a camminare, nuotare e ad andare in bicicletta grazie ad una terapia personalizzata basata sull’elettrostimolazione fatta con elettrodi impiantati nel midollo spinale. Elettrodi appositamente progettati per recuperare l’uso delle gambe entro poche ore dall’inizio della terapia. Il risultato, pubblicato su Nature Medicine, è frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Losanna (Epfl), al quale ha partecipato per l’Italia Silvestro Micera, che lavora anche alla Scuola Superiore Sant’anna. Una delle tre persone coinvolte nella sperimentazione è italiana. L’eletttrostimolazione del midollo spinale è una terapia promettente che però non sempre ha ottenuto i risultati promessi. Questo perché i dispositivi usati per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) – Tre persone, tutti uomini dai 29 ai 41 anni, completamente paralizzati, sono tornati a camminare, nuotare e ad andare in bicicletta grazie ad una terapia personalizzata basata sull’elettrostimolazione fatta con elettrodi impiantati nel. Elettrodi appositamente progettati per recuperare l’uso delle gambe entro poche ore dall’inizio della terapia. Il risultato, pubblicato su Nature Medicine, è frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Losanna (Epfl), al quale ha partecipato per l’Italia Silvestro Micera, che lavora anche alla Scuola Superiore Sant’anna. Una delle tre persone coinvolte nella sperimentazione è italiana. L’eletttrostimolazione delè una terapia promettente che però non sempre ha ottenuto i risultati promessi. Questo perché i dispositivi usati per ...

Advertising

MichelaRoi : RT @Adnkronos: 'Dopo recupero nei sondaggi, tornano casualmente gli attacchi evergreen sulle mie consulenze...'. Cosa ha scritto Matteo Ren… - MrLin27 : RT @Adnkronos: 'Dopo recupero nei sondaggi, tornano casualmente gli attacchi evergreen sulle mie consulenze...'. Cosa ha scritto Matteo Ren… - storico900 : RT @Adnkronos: 'Dopo recupero nei sondaggi, tornano casualmente gli attacchi evergreen sulle mie consulenze...'. Cosa ha scritto Matteo Ren… - Guido07261 : @Adnkronos Se aspettassero il recupero nei sondaggi per attaccarlo (perché no, iv non vale il 13%, come aveva asser… - tefulmino : RT @Adnkronos: 'Dopo recupero nei sondaggi, tornano casualmente gli attacchi evergreen sulle mie consulenze...'. Cosa ha scritto Matteo Ren… -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero attività Lesioni al midollo spinale, tre uomini tornano a camminare grazie agli elettrodi. 'I primi passi sono stati davvero incredibili' ... ottimizzando la possibilità di recupero delle funzioni motorie. Secondo i test condotti dal gruppo ... commentano gli studiosi, ha aiutato i pazienti a eseguire una serie di attività motorie, come ...

La Re Tech Life divorata dalle fiamme è pronta a ricominciare ...dove vengono smontati i rifiuti Raee e il recupero dei componenti. LEGGI UniCredit solidale, con la carta di credito premia quattro associazioni non profit della Brianza Questa seconda attività ...

Recupero attività motoria con trattamenti al midollo spinale - RomaDailyNews RomaDailyNews ... ottimizzando la possibilità didelle funzioni motorie. Secondo i test condotti dal gruppo ... commentano gli studiosi, ha aiutato i pazienti a eseguire una serie dimotorie, come ......dove vengono smontati i rifiuti Raee e ildei componenti. LEGGI UniCredit solidale, con la carta di credito premia quattro associazioni non profit della Brianza Questa seconda...