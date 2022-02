Record Petagna, in Serie A mai un gol così tardi (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Serie A trova un altro Record, a firmarlo è Petagna che al 100? trova il 2-0 contro il Venezia registrando un nuovo punto nel campionato Il gol di Petagna contro il Venezia nella vittoria del Napoli al Penzo ha fatto registrare il Record del gol tardivo. Mai prima di ieri era stato segnato in Serie A un gol 100? e quindi un nuovo Record da inserire nella lista del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) LaA trova un altro, a firmarlo èche al 100? trova il 2-0 contro il Venezia registrando un nuovo punto nel campionato Il gol dicontro il Venezia nella vittoria del Napoli al Penzo ha fatto registrare ildel golvo. Mai prima di ieri era stato segnato inA un gol 100? e quindi un nuovoda inserire nella lista del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Record Petagna: su azione aveva segnato così 'tardi' in Serie A - SiamoPartenopei : Petagna record, mai nessuno aveva segnato così tardi in Serie A - _SiGonfiaLaRete : Il #Napoli va forte e #Milan e #Inter lo osservano con apprensione. #Petagna, la rete al 100' gli regala un record… - tuttonapoli : Record Petagna: su azione aveva segnato così 'tardi' in Serie A -