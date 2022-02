Puglia, maltempo: 2322 richieste di intervento per alberi pericolanti nell’ultimo anno In testa Taranto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: I cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi si abbattono su una situazione diffusa di degrado dovuto alla mancanza di manutenzione del verde pubblico che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in Puglia per ben 2322 emergenze nell’ultimo anno per la presenza di alberi pericolanti nelle città. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia, sulla base del rapporto 2021 dei Vigili del Fuoco, in occasione delle tempeste di vento che hanno investito le città con danni e feriti. L’aumento del 29% delle bufere di vento nell’ultimo anno rilevata dalla Coldiretti su dati ESWD si è incrociata con la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: I cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi si abbattono su una situazione diffusa di degrado dovuto alla mancanza di manutenzione del verde pubblico che ha richiesto l’dei vigili del fuoco inper benemergenzeper la presenza dinelle città. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto 2021 dei Vigili del Fuoco, in occasione delle tempeste di vento che hinvestito le città con danni e feriti. L’aumento del 29% delle bufere di ventorilevata dalla Coldiretti su dati ESWD si è incrociata con la ...

