Pechino 2022 | Zisa ex azzurro curling | ' Mosaner-Constantini fantastici | con Norvegia alla pari'

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Stefania e Amos sono stati fantastici. Sono arrivati in una condizione di forma ottima e hanno giocato alla grande tutti gli incontri. Domani c'è quello decisivo, sarà una sfida equilibrata. Li abbiamo battuti nel girone ma dopo quel ko sono cresciuti e non hanno più perso. Sarà un incontro alla pari. Di sicuro loro ci temono". Così all'Adnkronos Alessandro Zisa, ex azzurro di curling e ora commentatore televisivo, commenta l'impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner che si sono qualificati per la finale del torneo di doppio misto nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino. "Nel misto la donna conta tanto nella coppia perché tira il primo e l'ultimo sasso e la ...

