Papa Francesco e l'intervista "in diretta"? Dago-bomba, Fazio inchiodato: "Guardate bene..." (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco a Che tempo che fa si candida indubbiamente a diventare l'evento televisivo di questo 2022. Un colpaccio su cui Dagospia si diverte a fare le pulci, a partire da un dettaglio: l'orologio al polso sinistro del Pontefice. "La prima intervista televisiva in diretta a un Pontefice della storia? Non era in diretta!", strilla il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino, che dimostra le sue tesi con tanto di screenshot da Rai3: "L'orologio di Papa Francesco segnava le 17. E due minuti dopo le 17.30: segno che non solo il colloquio con Fazio era registrato, ma è stato anche tagliato e lavorato".

