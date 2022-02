PALINSESTI 13-19 FEBBRAIO 2022: AL VIA AFFARI TUOI CON AMADEUS, MICHELLE IMPOSSIBLE E STEP (Di lunedì 7 febbraio 2022) I PALINSESTI Rai e Mediaset dal 13 al 19 FEBBRAIO 2022. Su Rai1 debutta una nuova versione di AFFARI TUOI con il sottotitolo Formato Famiglie. Due partite, una con persone vip e una con il pubblico da casa, e al timone il re di Sanremo AMADEUS affiancato da tanti ospiti e dalla moglie Giovanna Civitillo. Al via un nuovo show anche su Canale 5: MICHELLE IMPOSSIBLE con MICHELLE Hunziker in due serate evento dove canterà, ballerà e intervisterà volti noti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D L’Amica Geniale 3 (2/4) 1°TvL Màkari 2 (2/3) 1°TvM Lea: Un Nuovo Giorno (2/4) 1°TvM Ero in Guerra ma non lo sapevo 1°TvG Doc: Nelle Tue Mani (5/8) 1°TvV Il Cantante MascheratoS AFFARI ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 7 febbraio 2022) IRai e Mediaset dal 13 al 19. Su Rai1 debutta una nuova versione dicon il sottotitolo Formato Famiglie. Due partite, una con persone vip e una con il pubblico da casa, e al timone il re di Sanremoaffiancato da tanti ospiti e dalla moglie Giovanna Civitillo. Al via un nuovo show anche su Canale 5:conHunziker in due serate evento dove canterà, ballerà e intervisterà volti noti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D L’Amica Geniale 3 (2/4) 1°TvL Màkari 2 (2/3) 1°TvM Lea: Un Nuovo Giorno (2/4) 1°TvM Ero in Guerra ma non lo sapevo 1°TvG Doc: Nelle Tue Mani (5/8) 1°TvV Il Cantante MascheratoS...

