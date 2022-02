Miriana si sente vittima di un ricatto e scoppia a piangere al GF Vip: ecco cosa è successo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è trovata a vivere un momento di sconforto dopo un battibecco avuto con Lulù Selassié. Tutto sarebbe nato dopo la richiesta particolare da parte della giovane principessa etiope, preoccupata per quello che potrebbe accadere in puntata sul suo conto. Miriana Trevisan “ricattata”: la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip,Trevisan si è trovata a vivere un momento di sconforto dopo un battibavuto con Lulù Selassié. Tutto sarebbe nato dopo la richiesta particolare da parte della giovane principessa etiope, preoccupata per quello che potrebbe accadere in puntata sul suo conto.Trevisan “ricattata”: la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Quellochetutti1 : Miriana Trevisan si sente ricattata nella casa e scoppia a piangere! Ecco cosa è successo ??… - blogtivvu : Miriana si sente vittima di un ricatto e scoppia a piangere al GF Vip: ecco cosa è successo #gfvip - _comedincanto : Soleil se sente odore di alleanza vs Miriana, non perde occasione, non che sia sincera con lulu... #iostoconlulu - angelo_melmini : @M91P1 Si che si è sempre sbagliata Miriana ha un cuore e non si sente chissà chi come soleil #soleilfuori - nonciriescopiu : @cleoliv24 Scusate eh … lo han fatto con soleil per mesi e voi ve ne accorgete ora perché si tratta di lulu? Ora ve… -