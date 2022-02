Migranti: le Ong, Mimmo Lucano e la sinistra festeggiano Bergoglio e Fazio. “Bravi, accogliamo tutti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ci sono paesi che col calo demografico che vivono, penso alla Spagna, all’Italia, che hanno bisogno di gente. Un migrante integrato aiuta quel paese”, aveva detto papa Francesco intervistato da Fabio Fazio su “Che tempo che fa”, ieri sera. Apriti cielo. Musica per le orecchie a sinistra, che oggi, all’indomani dell’ospitata del Papa su Rai3, si è scatenata contro chiunque non declini il verbo dell’accoglienza a tutti i Migranti. Le Ong, con Luca Casarini e Open Arms in testa, la sinistra di Fratojanni e il sindaco condannato per peculato e associazione a deliquere, Mimmo Lucano, festeggiano il Papa che vuole accogliere tutti e premono sul governo, col povero Salvini costretto a difendersi di stare dalla parte di chi gestisce i lager ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ci sono paesi che col calo demografico che vivono, penso alla Spagna, all’Italia, che hanno bisogno di gente. Un migrante integrato aiuta quel paese”, aveva detto papa Francesco intervistato da Fabiosu “Che tempo che fa”, ieri sera. Apriti cielo. Musica per le orecchie a, che oggi, all’indomani dell’ospitata del Papa su Rai3, si è scatenata contro chiunque non declini il verbo dell’accoglienza a. Le Ong, con Luca Casarini e Open Arms in testa, ladi Fratojanni e il sindaco condannato per peculato e associazione a deliquere,il Papa che vuole accoglieree premono sul governo, col povero Salvini costretto a difendersi di stare dalla parte di chi gestisce i lager ...

