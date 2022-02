LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: LEGGENDA ARIANNA FONTANA, E’ D’ORO NEI 500! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26: per oggi è tutto! Grazie per averci seguito e buona giornata… D’ORO!!! 14.24: I podi di oggi. Nei 500 donne oro all’Italia con ARIANNA FONTANA, argento all’Olanda con Schulting, bronzo al Canada con Boutin. Nei 1000 maschili oro alla Cina con Ziwei Ren, argento per la Cina con Wenlong Li, bronzo per l’Ungheria con Shaolin Liu 14.23: Tra poco la premiazione di ARIANNA FONTANA che è entrata nella LEGGENDA non solo di questa specialità ma dello sport italiano: decima medaglia olimpica ma soprattutto ottenuta con un capolavoro nel finale contro la più forte, l’olandese Schulting. E’ il primo oro per l’Italia a Pechino 2022 14.21: L’oro va a Ziwei Ren, che però aveva usato le mani sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26: per oggi è tutto! Grazie per averci seguito e buona giornata…!!! 14.24: I podi di oggi. Nei 500 donne oro all’Italia con, argento all’Olanda con Schulting, bronzo al Canada con Boutin. Nei 1000 maschili oro alla Cina con Ziwei Ren, argento per la Cina con Wenlong Li, bronzo per l’Ungheria con Shaolin Liu 14.23: Tra poco la premiazione diche è entrata nellanon solo di questa specialità ma dello sport italiano: decima medaglia olimpica ma soprattutto ottenuta con un capolavoro nel finale contro la più forte, l’olandese Schulting. E’ il primo oro per l’Italia a Pechino14.21: L’oro va a Ziwei Ren, che però aveva usato le mani sul ...

