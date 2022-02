LIVE – Italia-Svezia 6-1 | semifinale doppio misto curling Olimpiadi invernali Pechino 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La diretta testuale didel torneo deldialle. Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa verso una medaglia. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05ne per la. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA6-1 (DOPO IL SESTO END) 14.22 – Inizia il settimo end 14.20 – Punto svedese, 6-1 dopo sei end 14.18 – CHE BELLA BOCCIATA DI STEFANIA CONSTANTINI! Ora ultimo tiro svedese, ...

sportface2016 : #Live #Curling - Doppio misto semifinali ANCORA MANO RUBATAAAA: ALL'INTERVALLO #ITALIA 5 - #SVEZIA 0. PAZZESCO COS… - Nerys__ : #Curling #Beijing2022 Doppio misto SEMIFINALE ??LIVE?? 6^END ????ITALIA 6 ????SVEZIA 1 Nell’ultimo tiro italia… - PaoloRot : @juventibus @giucruciani @andreasarubbi @AleTaballione @massimozampini @katianicotra Ovviamente con approfondimento… - Sammax883B : RT @sportface2016: #Live #Curling - Doppio misto semifinali QUARTA MANO RUBATA DI FILA, STIAMO ASSISTENDO ALLA STORIA: #Italia - #Svezia 6… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: #Live #Curling - Doppio misto semifinali QUARTA MANO RUBATA DI FILA, STIAMO ASSISTENDO ALLA STORIA: #Italia - #Svezia 6… -

