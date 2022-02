L’Italcurling in finale alle Olimpiadi | Constantini | “E’ un sogno incredibile ”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Non se l’aspettavano neanche loro probabilmente. 9 vittorie su 9 è segno di grande capacità di gestirlo quel sasso in pista. Veloce prima, lento poi. L’importante è che vada diretto nel cerchio e che faccia meglio di quello degli avversari. Decidere intensità di tiro e poi vederlo scivolare spazzolando di fronte ad esso, mentre va, il percorso benedetto fino alla gloria. La coppia del doppio misto lo hanno fatto alla perfezione, perché comunque argento o oro che sarà, l’impronta lasciataInvernali nel curling è assolutamente tangibile e sa di leggenda sportiva. Resteranno per sempre negli annali storici Stefaniaa Amos Mosaner. In silenzio, dietro le quinte, praticando uno sport non altisonante come lo sci alpino e sconosciuto a molti, hanno macinato vittorie in competizione, fino alla ...