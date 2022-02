La Germania manderà altri 350 soldati in Lituania (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Germania è pronta a inviare altri 350 soldati in Lituania. Lo ha detto la ministra della Difesa Christine Lambrecht. 7 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laè pronta a inviare350in. Lo ha detto la ministra della Difesa Christine Lambrecht. 7 febbraio 2022

Ucraina, Washington: se la Russia invade, Nord Stream 2 va bloccato Respingendo le accuse sul fatto che la Germania appaia un alleato inaffidabile nella crisi ucraina, Scholz ha assicurato che la Germania è un "ottimo partner" e ha confermato che manderà truppe nei ...

