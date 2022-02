"Ha sputato a Theo Hernandez". Raptus di Lautaro nel tunnel degli spogliatoi, spunta il video: panico-Inter | Guarda (Di lunedì 7 febbraio 2022) A due giorni dal derby della Madonnina che ha riaperto ogni discorso scudetto, è scoppiato uno sputo-gate. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro guida, che ha sancito l'incredibile vittoria in rimonta del Milan ai danni dell'Inter, è infatti avvenuto uno scontro molto acceso tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez, con quest'ultimo che avrebbe addirittura sputato verso l'avversario mentre scendeva negli spogliatoi. Ma andiamo con ordine: Hernandez era stato espulso sul finire dell'incontro per un brutto Intervento in scivolata su Dumfries. Sommerso di fischi al momento di abbandonare il rettangolo di gioco, il terzino francese ha reagito portandosi il dito all'orecchio come a dire “Non vi sento”. Una provocazione che ha fatto imbestialire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) A due giorni dal derby della Madonnina che ha riaperto ogni discorso scudetto, è scoppiato uno sputo-gate. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro guida, che ha sancito l'incredibile vittoria in rimonta del Milan ai danni dell', è infatti avvenuto uno scontro molto acceso traMartinez, con quest'ultimo che avrebbe addiritturaverso l'avversario mentre scendeva negli. Ma andiamo con ordine:era stato espulso sul finire dell'incontro per un bruttovento in scivolata su Dumfries. Sommerso di fischi al momento di abbandonare il rettangolo di gioco, il terzino francese ha reagito portandosi il dito all'orecchio come a dire “Non vi sento”. Una provocazione che ha fatto imbestialire ...

