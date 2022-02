Disney+: i nuovi contenuti della settimana tra conferme e novità (Di lunedì 7 febbraio 2022) In questa settimana su Disney+ Italia sono in uscita diversi contenuti tutti molto attesi e di grande qualità. In particolare, potrete scegliere fra serie tv, film, comedy, cartoons e contenuti culturali come “Lo speciale superstar su Whitney Houston”. Per accedere ai nuovissimi contenuti è possibile approfittare delle offerte attive per l’iscrizione su Disney Plus e iniziare a aprire le porte sul mondo variegato di questo canale! Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a Disney + Le serie TV e i contenuti per gli iscritti su Disney + Su Disney+ nella prossima settimana arriva arriva The Book of Boba Fett? . Ovvero la serie statunitense prodotta da Lucasfilm, che attualmente è in produzione è pronta a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) In questasuItalia sono in uscita diversitutti molto attesi e di grande qualità. In particolare, potrete scegliere fra serie tv, film, comedy, cartoons eculturali come “Lo speciale superstar su Whitney Houston”. Per accedere aissimiè possibile approfittare delle offerte attive per l’iscrizione su Disney Plus e iniziare a aprire le porte sul mondo variegato di questo canale! Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a Disney + Le serie TV e iper gli iscritti su Disney + Sunella prossimaarriva arriva The Book of Boba Fett? . Ovvero la serie statunitense prodotta da Lucasfilm, che attualmente è in produzione è pronta a ...

Advertising

tuttopuntotv : Disney+: i nuovi contenuti della settimana tra conferme e novità #DisneyPlus #DisneyPlusStar - Asgard_Hydra : Disney rivela nuovi dettagli sulla trama di Moon Knight - Yatheesh232008 : RT @59Gabriella: Un 2021 scoppiettante 4 dizi in giro per il ??????mondo 2022 vola ??????piattaforma HBO americana e sta sbarcano in Medio Orient… - playblog_it : ? Samsung riutilizza la plastica delle reti da pesca scartate per i nuovi dispositivi Galaxy ?… - Helliot_Spencer : Cinema: secondo nuovi rumors nel live action di Biancaneve la Disney sostituirà i nani con non meglio identificate… -