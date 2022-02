Coppa Italia 2021/2022, statistiche quarti di finale: Inter-Roma è una classica (Di lunedì 7 febbraio 2022) quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, martedì 8 febbraio alle 21,00 si gioca la partita Inter- Roma: dalla stagione 2004/2005 le due squadre si sono incrociate 13 volte nel torneo, questa è la sfida più disputata nella competizione in questo arco di tempo. Le vittorie nerazzurre sono sette, i successi giallorossi quattro e due i pareggi, arbitra Di Bello: agli ottavi la beneamata ha eliminato l’Empoli mentre i capitolini hanno avuto la meglio sul Lecce. La gara sarà trasmessa su Canale 5, mercoledì 9 febbraio alla stessa ora il Milan ospita la Lazio: i rossoneri si sono aggiudicati solo uno degli ultimi nove scontri diretti in Coppa Italia (tre pareggi e cinque sconfitte) e non hanno segnato negli ultimi ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022)didi, martedì 8 febbraio alle 21,00 si gioca la partita: dalla stagione 2004/2005 le due squadre si sono incrociate 13 volte nel torneo, questa è la sfida più disputata nella competizione in questo arco di tempo. Le vittorie nerazzurre sono sette, i successi giallorossi quattro e due i pareggi, arbitra Di Bello: agli ottavi la beneamata ha eliminato l’Empoli mentre i capitolini hanno avuto la meglio sul Lecce. La gara sarà trasmessa su Canale 5, mercoledì 9 febbraio alla stessa ora il Milan ospita la Lazio: i rossoneri si sono aggiudicati solo uno degli ultimi nove scontri diretti in(tre pareggi e cinque sconfitte) e non hanno segnato negli ultimi ...

