Brutto colpo per Vanessa Incontrada: è un addio definitivo e inaspettato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vanessa Incontrada sembra stia attraversando la fine del rapporto amoroso col compagno. Gli indizi ci sono. Nessuna ufficialità, ma molte testate di gossip stanno già annunciando la fine della relazione fra la showgirl e l’attuale compagno. Tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini pare che da tempo non vadano bene alcune cose, forse colpa del passato lockdown. Una vera doccia fredda per la loro famiglia, visto che insieme stavano crescendo due figli, di cui uno avuto proprio dal loro amore. Vanessa Incontrada al Festival del cinema a Venezia (GettyImages)Lei è l’amatissima conduttrice spagnola di Zelig, ma alle spalle ha tante altre attività nel mondo dello spettacolo. Dalla televisione al cinema, il suo volto è noto per il bellissimo sorriso trainante, che porta ... Leggi su topicnews (Di lunedì 7 febbraio 2022)sembra stia attraversando la fine del rapporto amoroso col compagno. Gli indizi ci sono. Nessuna ufficialità, ma molte testate di gossip stanno già annunciando la fine della relazione fra la showgirl e l’attuale compagno. Trae Rossano Laurini pare che da tempo non vadano bene alcune cose, forse colpa del passato lockdown. Una vera doccia fredda per la loro famiglia, visto che insieme stavano crescendo due figli, di cui uno avuto proprio dal loro amore.al Festival del cinema a Venezia (GettyImages)Lei è l’amatissima conduttrice spagnola di Zelig, ma alle spalle ha tante altre attività nel mondo dello spettacolo. Dalla televisione al cinema, il suo volto è noto per il bellissimo sorriso trainante, che porta ...

Ultime Notizie dalla rete : Brutto colpo Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane: l'adozione arriva dopo il grande dolore della morte di Beau Abbandonato e finito nella lista "eutanasia" di un brutto canile, perché per lui non c'erano ... Le sue parole di addio [...] Un altro duro colpo per il cantante di Latina, che nelle ultime ore ha ...

Gabbiadini, infortunio al crociato: stagione finita per l'attaccante della Sampdoria Le iniziali sensazioni negative sono state confermate: brutto colpo per la Sampdoria , che per il resto della stagione dovrà fare a meno di Manolo Gabbiadini . Grave infortunio al ginocchio sinistro per l'attaccante blucerchiato, costretto a uscire nel ...

News Udinese – Dopo la vittoria arriva una brutta notizia Tutto nel secondo tempo: apre Pereiro, pari di Palomino e ancora Peiro a chiudere il match per gli isolani che centrano un inatesso, e importantissimo, colpo salvezza. La classifica aggiornata di ...

