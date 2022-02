Atalanta troppo brutta per essere vera: ora arriva la Juve, serve invertire la rotta (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Atalanta getta al vento l’occasione di accorciare sulla capolista Inter e si fa superare al Gewiss dalla bestia nera Cagliari. Irriconoscibile, svogliata, a tratti irritante la prestazione dei nerazzurri, del tutto incapaci di sfoderare quel gioco di cui si sono spesso resi protagonisti. Il primo tempo trascorre con i giocatori nerazzurri a condurre le danze ma senza mai rendersi pericolosi verso Cragno: molti passaggi, gioco lezioso e sostanzialmente inconcludente. Gli uomini di Mazzarri, schieratisi con un modulo teso chiaramente a cercare di limitare i danni, si difendono con intelligenza senza mai rischiare di subire gol. Chi all’inizio della ripresa si attende l’arrembaggio atalantino si deve ricredere, perché la formazione orobica perde ulteriormente di lucidità, tanto da subire la rete del vantaggio cagliaritano su un’azione che a molti sembra viziata da un ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’getta al vento l’occasione di accorciare sulla capolista Inter e si fa superare al Gewiss dalla bestia nera Cagliari. Irriconoscibile, svogliata, a tratti irritante la prestazione dei nerazzurri, del tutto incapaci di sfoderare quel gioco di cui si sono spesso resi protagonisti. Il primo tempo trascorre con i giocatori nerazzurri a condurre le danze ma senza mai rendersi pericolosi verso Cragno: molti passaggi, gioco lezioso e sostanzialmente inconcludente. Gli uomini di Mazzarri, schieratisi con un modulo teso chiaramente a cercare di limitare i danni, si difendono con intelligenza senza mai rischiare di subire gol. Chi all’inizio della ripresa si attende l’arrembaggio atalantino si deve ricredere, perché la formazione orobica perde ulteriormente di lucidità, tanto da subire la rete del vantaggio cagliaritano su un’azione che a molti sembra viziata da un ...

