Ascolti tv 6 febbraio 2022 | Fazio con il Papa è da record | depressa “L’amica geniale”

(Di lunedì 7 febbraio 2022)tv: il talk show di Rai3 non aveva mai fatto numeri così C’era da immaginarselo: l’intervista diFrancesco all’interno di Che tempo che fa su Rai3 ha registrato numeri da. Il talk show, infatti, ieri sera ha fatto il 25,40% e 6,731 milioni d’italiani collegati, con un picco del 32%. Settimana scorsa lo stesso programma aveva raccolto il 10,1% e 2,5 milioni. Ne risente soprattutto il debutto stagionale desu Rai1, 20,6% e 4,6 milioni di telespettatori, con 9 punti percentuali rispetto alle due stagioni precedenti, così suddivisi: primo episodio 19,27% e 4,837 milioni, secondo episodio 22,07% e 4,475 milioni. Sette giorni fa la stessa rete aveva fatto il 31,8% e 6,9 milioni con la fiction La sposa. Chiude il podio, ...

tv domenica 6 febbraio 2022: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 DietroFestival : Canale5 Paperissima Sprint : Rai 3 Che Tempo che Fa : ...Redazione Sorrisi Rai3, Che tempo che fa : 6.731.000 spettatori (share 25,40%) Rai1, L'amica geniale : 4.837.000 spettatori (share 19,27%) il primo episodio e 4.475.000 spettatori (share 22,07%) il ...