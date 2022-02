Anna Valle “Lea | il suo dolore e la ricerca della felicità”

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In arrivo una nuova fiction Rai, un medical drama con una forte protagonista femminile.è Lea, un’infermiera nel reparto pediatria che torna a lavoro dopo un grandeche l’ha spezzata dentro. Come si è approcciataal personaggio di Lea? Isabella Leoni la regista, ha insistito perché io guardassi e riguardassi “Piece of a woman” ,ed è un film che mi ha insegnato molto e mi ha fatto immergere nelche segna la vita di Lea. Lea perde un bambino all’ottavo mese. E’ una cosa durissima per una donna, ma questa storia, tra le altre cose, racconta che grazie alle persone che hai intorno puoi riuscire a portare dentro un peso anche molto grande, ma riuscire comunque ad avere una vita, come fa Lea. Lea riesce a lavorare, a innamorarsi, ad andare ...