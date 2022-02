Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 10:30 (Di domenica 6 febbraio 2022) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE UN INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULL’A1 Roma FIRENZE A CAUSA DELLA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CON VISIBILITA’ RIDOTTA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA FABRO E ORTE A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, DALLE 9 ALLE 22 DI OGGI DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE PER I CANTIERI. LAVORI IN CORSO SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PONTE SALARIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON POSSIBILI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 febbraio 2022)DEL 6 FEBBRAIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE UN INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULL’A1FIRENZE A CAUSA DELLA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CON VISIBILITA’ RIDOTTA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA FABRO E ORTE A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, DALLE 9 ALLE 22 DI OGGI DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE PER I CANTIERI. LAVORI IN CORSO SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PONTE SALARIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON POSSIBILI ...

