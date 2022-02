Una corona di fiori per Luigi D’Andrea e Renato Barborini: Dalmine e la Polizia non dimenticano (Di domenica 6 febbraio 2022) Dalmine. Nella giornata di sabato si sono tenute le commemorazioni ufficiali nella ricorrenza del 45esimo anniversario dell’uccisione, a seguito di un conflitto a fuoco, del Maresciallo Luigi D’Andrea e dell’Appuntato Renato Barborini, all’epoca in servizio presso la Polizia stradale di Bergamo, entrambi medaglie d’oro al valor civile. “Vogliamo ‘ri-dare cuore’ a Luigi D’Andrea e Renato Barborini per risentire battere la loro passione e il loro servizio. Vogliamo ri-mettere il nostro cuore accanto al loro perché il loro sangue possa essere per noi nuova linfa” con queste ed altre toccanti parole che hanno ripercorso la preghiera di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, monsignor Giulio ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022). Nella giornata di sabato si sono tenute le commemorazioni ufficiali nella ricorrenza del 45esimo anniversario dell’uccisione, a seguito di un conflitto a fuoco, del Marescialloe dell’Appuntato, all’epoca in servizio presso lastradale di Bergamo, entrambi medaglie d’oro al valor civile. “Vogliamo ‘ri-dare cuore’ aper risentire battere la loro passione e il loro servizio. Vogliamo ri-mettere il nostro cuore accanto al loro perché il loro sangue possa essere per noi nuova linfa” con queste ed altre toccanti parole che hanno ripercorso la preghiera di San Michele Arcangelo, patrono delladi Stato, monsignor Giulio ...

