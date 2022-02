Sule | decisione presa | scelto il nuovo club!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 febbraio 2022) Niklas Süle, difensore del Bayern Monaco, è in scadenza di contratto e pare aver deciso quale sarà il suo futuro. Si è espresso a riguardo anche il suo agente Volker Struth: “Niklas ha già preso una, sarei sorpreso se cambiasse idea. Ilclub è già stato deciso“.Bayern RinnovoL’agente non ha fatto riferimenti specifici e non è da escludere un rinnovo anche con i bavaresi. Sul tedesco ci sono Barcellona, Chelsea e Real Madrid. Francesco Scanu