Sci alpino, Sofia Goggia è partita per Pechino: il sogno olimpico comincia! (Di domenica 6 febbraio 2022) Alle 16.06 italiane l’operazione “Beijing2022” è cominciata per Sofia Goggia. Dopo giorni di attese, oggi con un post su Instagram l’azzurra ha immortalato il momento della sua partenza per la Cina. La campionessa bergamasca, caduta malamente durante la discesa libera di Cortina d’Ampezzo di Coppa del Mondo, si è prodotta in qualcosa di sensazionale: ore e ore di allenamenti per cercare di recuperare da un infortunio di non poco conto. Si parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e di una sofferenza muscolo tendinea. Nonostante tutte le difficoltà del caso, Goggia è riuscita nel suo intento. Ovviamente la propria forma non potrà essere ottimale, ma scopriremo solo sulle nevi cinesi fin dove la forza di quest’atleta saprà spingersi. Sci ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Alle 16.06 italiane l’operazione “Beijing2022” è cominciata per. Dopo giorni di attese, oggi con un post su Instagram l’azzurra ha immortalato il momento della sua partenza per la Cina. La campionessa bergamasca, caduta malamente durante la discesa libera di Cortina d’Ampezzo di Coppa del Mondo, si è prodotta in qualcosa di sensazionale: ore e ore di allenamenti per cercare di recuperare da un infortunio di non poco conto. Si parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e di una sofferenza muscolo tendinea. Nonostante tutte le difficoltà del caso,è riuscita nel suo intento. Ovviamente la propria forma non potrà essere ottimale, ma scopriremo solo sulle nevi cinesi fin dove la forza di quest’atleta saprà spingersi. Sci ...

