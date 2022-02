Sanremo 2022, Mahmood e Blanco trionfano con Brividi! (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sbancano al teatro Ariston. Seconda Elisa, terzo Gianni Morandi. Con l’esibizione dei vincitori, la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è arrivata ai titoli di coda. Un’edizione che ha visto grandi ritorni al teatro Ariston ma anche attese “prime volte”. È stato il Festival dei super ospiti Jovanotti, che è tornato a calcare il palcoscenico a 15 anni dalla sua ultima partecipazione, di Cesare Cremonini, al suo debutto assoluto dopo aver festeggiato i 20 anni di carriera e dei Maneskin, che hanno spiccato uno straordinario volo mondiale dopo la vittoria dello scorso anno. È stato il Festival di Fiorello, showman della prima serata e di Checco Zalone, mattatore assoluto della seconda. È stato il Festival di cinque primedonne, cinque donne dalla personalità ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 febbraio 2022)sbancano al teatro Ariston. Seconda Elisa, terzo Gianni Morandi. Con l’esibizione dei vincitori, la settantaduesima edizione del Festival diè arrivata ai titoli di coda. Un’edizione che ha visto grandi ritorni al teatro Ariston ma anche attese “prime volte”. È stato il Festival dei super ospiti Jovanotti, che è tornato a calcare il palcoscenico a 15 anni dalla sua ultima partecipazione, di Cesare Cremonini, al suo debutto assoluto dopo aver festeggiato i 20 anni di carriera e dei Maneskin, che hanno spiccato uno straordinario volo mondiale dopo la vittoria dello scorso anno. È stato il Festival di Fiorello, showman della prima serata e di Checco Zalone, mattatore assoluto della seconda. È stato il Festival di cinque primedonne, cinque donne dalla personalità ...

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - mochisoulmate : RT @D1MENTICA: sanremo 2016: mahmood 4º sanremo 2018: mahmood vince la categoria giovani sanremo 2019: mahmood vince sanremo sanremo 2022… - kekkaciancio : RT @Anitrammarty: Non Mahmood che fa Sanremo giovani nel 2018 e lo vince. Partecipa di diritto a Sanremo 2019 e vince non essendo il favori… -